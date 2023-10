Noël des coeurs brisés

Kate quitte Alex le jour de leur mariage quand elle se rend compte qu'il ne l'a pas épousée par amour mais pour toucher son héritage et se débarrasser de son père. Elle prend la fuite et se réfugie dans le chalet qu'ils avaient réservé pour leur nuit de noces. Elle oublie son chagrin auprès du beau Jason, un sauveteur de montagne très à son goût. Ils tombent amoureux, quand patatras, la famille de Kate et celle d'Alex débarquent. Alex demande à Kate de faire croire à son père qu'ils sont ensemble, le temps d'encaisser le chèque de sa grand-mère. Jason est furieux d'apprendre que Kate lui a caché la vérité. Alex trouve Becca, la directrice de l'hôtel, très séduisante. Il a une grande explication avec son père, qui ne s'oppose finalement pas à l'encaissement du chèque. Père et fils se réconcilient et Alex repart heureux au bras de Becca. Kate se bat pour que Jason lui donne une chance. Un an plus tard, Becca est enceinte d'Alex et Kate épouse Jason.