Noël en héritage

Après des années d’absence, Emma Reynolds revient fêter Noël dans sa ville natale, Oliver’s Well, avec son frère et sa sœur. En dehors de vingt-quatre heures pour l’enterrement de sa mère, cela fait des années qu’Emma n’est pas revenue dans la demeure familiale de Honeysuckle Lane. Les souvenirs ne tardent pas à refaire surface et la nostalgie s’empare très vite d’Emma, malgré un planning très chargé. Le frère d’Emma est en effet très strict, il ne faudra pas déroger aux traditions de Noël. Il y aura le concours de bonhomme de neige, la décoration du sapin de la ville, de leur propre sapin avec sa nièce et son neveu, la préparation du repas de Noël et la réception de Marie Bernadette, une amie de la famille. Emma devra par ailleurs résoudre plusieurs dilemmes : choisir entre son ex-fiancé Ian et son nouveau prétendant Morgan Shelby, l’antiquaire d’Oliver’s Well, accepter de reprendre le cabinet de son père ou sa promotion en tant qu’associée chez Huntley and Morrison à New-York, et enfin trouver le temps de manger et dormir.