Noël, mon boss & moi

Annie est une jeune avocate, forte et indépendante, très attachée à ses parents adoptifs et au café qu’ils tiennent depuis toujours dans un petit quartier très soudé. Elle découvre que le bail de l'établissement est résilié car le propriétaire, Holt Entreprises, veut détruire l’immeuble pour construire un grand ensemble moderne. Ne supportant pas cette idée, elle se rend au siège de l’entreprise. William Holt est le fils du directeur de cette société. Il a grandi dans l’opulence, mène une vie facile et ne prend pas très au sérieux son travail. Son père décide de lui adjoindre un avocat en droit des affaires pour le surveiller car ses erreurs leur attirent des ennuis. Annie rencontre William alors qu’il cherche une solution pour échapper à ce chaperon. Le quiproquo va amener William à demander à Annie de faire semblant d’être son avocate pendant une semaine. En échange, il promet de sauver le Starlight. Dubitative, Annie accepte car elle n’a pas vraiment le choix.