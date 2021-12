Noël, mon boss & moi

Annie est une jeune avocate, forte et indépendante, fortement attachée à ses parents adoptifs et au café qu’ils tiennent depuis toujours dans un petit quartier très soudé. Elle découvre que le bail du café est résilié car le propriétaire, Holt Entreprises, veut détruire l’immeuble pour construire un grand ensemble moderne. Ne supportant pas cette idée, elle va au siège de l’entreprise pour les faire changer d’idée. Will Holt est le fils du patron de cette entreprise. Il a grandi dans l’opulence, a une vie facile et ne prend pas très au sérieux son travail au sein de la société. Son père décide de lui adjoindre un avocat en droit des affaires pour le surveiller car ses bourdes leur attirent des ennuis. Annie tombe sur Will alors qu’il cherche une solution pour échapper à ce chaperon. Le quiproquo va amener Will à demander à Annie de faire semblant d’être son avocate pendant une semaine. En échange, il promet de sauve le Starlight. Annie, dubitative, accepte, elle n’a pas trop le choix. Alors qu’elle s’est promis de ne pas l’aider, à la première réunion à laquelle elle assiste, quand elle voit Will s’empêtrer dans les problèmes à cause de son manque de tact, elle intervient et lance une idée, sans trop y réfléchir : Holt Entreprise va faire un gala de charité, une semaine plus tard, pour compenser leur erreur. Le père de Will adore l’idée et confie le projet à son fils, qui s’empresse de se défausser sur Annie, qui doit à présent organiser un gala en une semaine ! Elle n’y connaît rien et panique. Ils feront ça au Starlight, c’est tout ce qu’elle sait. Pendant la semaine, Will et Annie iront de réunion en courses pour le gala et apprennent à se connaître au fur et à mesure. Will est plus drôle et humain qu’elle ne l’imaginait et Annie est fraîche, naturelle et attachante. C’est elle qui séduit Ted, avec lequel Will espère faire des affaires. Ted qui les invite du coup à une soirée chez lui, au cours de laquelle il va inviter 50 personnes de plus au gala de charité. Mais c’est une catastrophe car le Starlight est trop petit. Seule solution trouvée : utiliser la librairie qui jouxte le café, fermée et abandonnée depuis des années. Tout le quartier devra bosser dur pour que tout soit prêt. Et quand le traiteur les laisse tomber, c’est le food-truck du coin qui assurera le dîner. Le gala est une réussite, mais Annie tombe de haut quand elle apprend que Will ne sauvera pas le café. Il a essayé d’en parler à son père, mais celui-ci n’a rien voulu entendre. Elle est très déçue, car elle était tombée amoureuse de cet homme et se sent trahi. Will prend enfin ses responsabilités et tient tête à son père. Il fait en sorte que le café ne soit pas détruit, en réorientant le projet. Son père n’attendait que ça, que son fils prenne enfin des décisions et s’affirme, donc il est heureux. Annie et Will se réconcilient.