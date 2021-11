Noël parfait pour couple imparfait

Joanna Moret, auteure à succès, est une spécialiste de l'art de vivre et des relations amoureuses. Elle est contactée par George MacAllen et son fils, célèbres producteurs, qui veulent lui proposer sa propre émission de télévision. Mais afin de la tester, ils lui demandent de réussir différentes épreuves dont l'organisation de leur très réputé gala de Noël. Ils exigent aussi de connaître son mystérieux compagnon. Joanna étant célibataire, elle propose à Ted, qu'elle vient de rencontrer sur un plateau de télévision, de jouer le rôle de son fiancé. Très vite, Joanna va se retrouver confrontée aux réalités des relations humaines et aux contradictions entre ses sentiments et les théories amoureuses qu'elle expose dans son célèbre livre "L'audit de l'amour".