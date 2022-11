Noël sous le signe du destin

Olivia et Edward viennent en aide à une vieille femme qui perd ses billets de banque dans la rue. A partir de ce jour, leurs chemins ne cessent de se croiser. Hasard ou fatalité ? Alors qu’ils refusent de croire que la magie de Noël peut opérer, leurs vies semblent soudain bouleversées. Olivia apprend que l’école de danse où elle enseigne va fermer et Edward semble être l’homme parfait pour la guider dans une nouvelle aventure professionnelle. Alors qu’elle refusait d’ouvrir son cœur depuis la mort de son mari, Olivia reconnaît peu à peu que tous les signes sont réunis et que cette rencontre fortuite va peut-être, enfin, lui ouvrir la voie du bonheur...