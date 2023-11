Noël sous un ciel étoilé

Avec sa voiture de sport et son poste à responsabilités dans un cabinet d’affaires en vogue, Nick Bellwith est un jeune homme ambitieux. Mais lorsqu’il est renvoyé du jour au lendemain, il tombe de haut. Il croise alors la route de Clem Marshwell. A quelques semaines de Noël, Clem ouvre son traditionnel marché aux sapins. A son grand désespoir, cette trentième saison sera aussi la dernière. Un promoteur immobilier a acheté le terrain et le premier janvier, La piste aux étoiles fermera définitivement ses portes. Nick accepte d’aider Clem. Il fait la rencontre de Julie et de son fils, Matt. Triste et renfermé depuis le décès de son grand-père il y a six mois, le jeune garçon apprécie la compagnie de Nick. De son côté, Julie, jeune professeure de sciences très investie auprès de ses élèves, doit faire face à des soucis financiers. A l’approche des fêtes, ils ont tous les quatre besoin de réconfort. Grâce à l’entraide et au soutien des uns et des autres, ils s’apprêtent à passer un Noël inoubliable...