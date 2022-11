Noël sur la glace

Claire Benson est une patineuse artistique coachée depuis trois ans par Julian, un ancien patineur plusieurs fois médaillé d’or. Après avoir raté l’or un an plus tôt, elle redouble d’efforts pour le décrocher au prochain championnat national, ce qui lui assurerait une place aux mondiaux, son rêve de toujours. Malheureusement, son corps est fatigué et après une chute à l’entraînement, elle doit séjourner dans une clinique à la montagne alors que la compétition a lieu dans quatre semaines. Sur place, elle fait la connaissanc de Luke, un ex-hockeyeur professionnel qui tombe immédiatement sous son charme. Sa cheville étant en piteux état, Claire ne peut pas s’entraîner comme elle le souhaiterait, mais elle décide d’aller patiner sur un lac gelé sans se soucier du panneau de mise en garde. La glace se brise, elle est sauvée par Luke qui passait par là. Il la ramène, elle fait la connaissance de Chamonix, sa fille âgée de 8 ans, qui se réjouit de rencontrer une de ses patineuses préférées. Au bout de quelques jours, Julian arrive à la clinique pour surveiller sa protégée.