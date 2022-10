Noël tout feu tout flamme

Depuis le décès de sa femme, Michael consacre tout son temps à sa fille, Lily, et à son travail de pompier. Un jour, son ami, Noah, publie sur internet une vidéo du père et de la fille en train de danser et soudain, c’est la célébrité. Toutes les femmes rêvent de rencontrer le père préféré des Américains. Michael ne se sent pas prêt à sauter le pas, jusqu’à ce qu’il rencontre par hasard Olivia, la professeure de danse de Lily. Tous deux tombent sous le charme l’un de l’autre, mais la situation n’est pas simple : Olivia a des soucis d’argent et va peut-être devoir aller vivre en Floride et Michael craint que cette nouvelle relation ne vienne perturber sa fille, déjà fragilisée par la mort de sa mère.