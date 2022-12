Notre promesse de Noël

Douze ans après avoir quitté le lycée, cinq amis se retrouvent dans leur ville de jeunesse, Culpeper, en Virginie, à l’occasion du décès de leur professeur et mentor, monsieur Massey. Noël approche et le travail ne manque pas pour le remplacer dans toutes les animations qu’il proposait à la communauté. Les cinq amis vont être ébranlés, chacun à sa façon, dans leurs vies respectives et passer un Noël inoubliable.