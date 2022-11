Organiser le Noël parfait

Robert, un inventeur de jouets, doit présenter sa ligne de produits au patron d'une grande chaîne de supermarchés et organiser pour lui un dîner de Noël chez lui. Il est seul avec ses deux enfants, et son emploi du temps déborde. Il fait appel à une experte en organisation, Lynda, qui lui promet qu'avec un peu d'efforts, il arrivera à tout concilier et à trouver plus de temps à consacrer à sa famille. Mais Noël approche, sa fille joue dans une pièce, son fils a besoin de petits gâteaux pour la fête de l'école, bref, c'est la panique. Lydia lui apprend à mieux organiser sa vie, mais finit par être séduite par Robert et certains aspects désordonnés et fantaisistes de sa vie.