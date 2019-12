Papa par intérim à Noël

April habite un quartier agréable où toutes les maisons se parent de décorations quelques jours avant Noël. Sa maison en particulier, car pour elle, Noël est la plus belle période de l’année. Ce n’est pas l’avis de son nouveau voisin, Eric, qui refuse d’accrocher la moindre guirlande à sa maison et ne veut absolument pas fêter Noël. Sa vie est faite de soirées poker avec ses amis et de son travail, écrire des livres sur les bienfaits de rester célibataire. Seulement cette année, il va devoir changer ses habitudes parce que sa sœur Dana et son mari Bruce sont coincés en Norvège, et sa mère, Sarah, lui demande de s’occuper de Liam et Chelsea, son neveu et sa nièce d’une dizaine d’années. Il accueille les enfants chez lui, et très vite, poussé par leur envie de célébrer Noël, il fait de plus en plus de compromis. Au passage, il fait plus ample connaissance avec April, et tombe sous le charme de sa joie de vivre et de son talent de violoniste.