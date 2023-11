Père Noël incognito

Sydney Larkin, journaliste et mère célibataire du petit Oliver, tente de réaliser un scoop afin d’obtenir un poste permanent au sein d’une grande chaîne de télévision. La chance lui sourit grâce aux actions surprises et généreuses d’un mystérieux Père Noël. Ce dernier n’est autre que Cole Hauer, un riche homme d’affaires à la tête de la plus grande marque de décorations de Noël du pays. Très soucieux de conserver l’anonymat, il se fait passer pour un confrère auprès de Sydney, qui a failli le démasquer dès leur première rencontre.