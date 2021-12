Prête-moi ta main à Noël

Christy est une véritable toquée de Noël. Elle travaille comme commerciale dans une société de jouets et lors d'une présentation à l'un de ses clients, elle se vante d'être une experte en traditions. Celui-ci l'invite donc à sa réception de fin d'année et compte même lui confier l'animation de la cérémonie, mais ce qu'elle prend pour un pot de Noël est en vérité une soirée de Hanoucca. Elle doit donc trouver rapidement quelqu'un qui l'initie aux traditions Juives, et justement, Jonathan, un séduisant prof d'histoire, accepte de l'aider, malgré une première rencontre pour le moins houleuse.