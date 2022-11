Profession Père Noël

Holly, jeune vétérinaire, file le parfait amour avec Connor. Il est concepteur de jouets, mais ses créations n’emportent pas les suffrages des enfants qui leur préfèrent les dernières trouvailles technologiques. Noël approche et Connor demande à Holly d’inviter ses parents pour Noël car il souhaite faire les choses dans les règles et demander sa main à son père. Elle essaie de le décourager en jouant sur le fait qu’à cette époque de l’année, ses parents sont débordés et qu’ils habitent très loin dans le Nord. Qu’à cela ne tienne ! Connor lui propose de les rejoindre. Les voilà donc partis au bout du monde. La réticence de Holly tenait au fait qu’elle est tout bonnement la fille du Père Noël et qu’elle craint la réaction de Connor face à cette étrangeté. D’autant plus qu’en l’épousant, il s’engage à devenir le prochain Père Noël. C’est la tradition familiale. Mais comment le lui annoncer ? Ne va-t-il pas fuir devant une telle responsabilité ?