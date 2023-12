Recherche fiancé pour Noël

Merry Griffin est une star des réseaux sociaux qui s’est fait connaître en établissant tout un tas de règles à suivre en amour. Ne trouvant pas l’amour elle-même, elle n’hésite pas à s’inventer un fiancé idéal pour illustrer son propos et en faire un livre digne d’un conte de fées. Sonia Hendricks, la directrice d’une petite maison d’édition, est sous le charme et décide de la publier. Prise à son propre piège, Merry doit trouver une solution de toute urgence pour éviter de voir sa carrière d’écrivaine s’arrêter avant même d’avoir commencé. Darlene, sa meilleure amie, la convie chez ses parents pour les fêtes, à Snowbridge, une petite ville du Vermont, afin de réfléchir à un plan de sauvetage. Les trois femmes sont alors loin de s’imaginer que c’est l’amour qu’elles s’apprêtent à trouver au pied du sapin de Noël et que contre toute attente, il n’existe aucune règle en amour.