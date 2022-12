Rejoins-moi pour Noël

Cara et Amy sont sœurs. A Noël, elles ont pour tradition de faire un vœu, qui se réalise toujours. Un an après avoir souhaité rencontrer l’homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour le jour de Noël. Suite à une grève de trains, Cara la rejoint en voiture avec un inconnu, dont elle tombe amoureuse. Il lui donne son numéro, mais un inconnu, sans le faire exprès, fait tomber le téléphone de Cara dans les égouts. Cet inconnu est Michael, un journaliste qui déteste Noël, mais il doit écrire un article sur les bons plans pour les fêtes. Cara l’entraîne dans sa passion pour Noël à New York. Cara et Michael apprennent à se connaître et à s’apprécier. Quand enfin le destin la remet en présence de l’automobiliste, Chace, elle se rend compte que son cœur a de nouveau chaviré, mais cette fois pour… Michael.