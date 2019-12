Rendez-vous à Noël

Depuis qu’ils ont quatre ans, Kat Patton et Sam Reed se retrouvent chaque année à Noël avec leurs parents chez une amie de leur famille, Elissa Beth, à la table des enfants. Ils grandissent et au cours du temps, cet instant privilégié crée entre eux un lien de complicité très fort. Arrivés à l’âge adulte, leur relation se transforme en amour mais aucun des deux n’ose l’avouer. Ils se rendent compte qu’ils ne savent rien sur leur vie respective le reste de l’année. Finalement, à l’âge de 30 ans, grâce à leurs parents et à Elissa Beth, Sam trouve le courage de demander la main de Kat.