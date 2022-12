Retrouve-moi pour Noël

Joan doit préparer le mariage de son fils, Liam, et de sa fiancée Katie dans la ville où elle a rencontré son mari, trente ans plus tôt. Mais elle découvre que l'oncle de Katie, Paul, n'est autre que le bel inconnu avec qui elle a flirté le temps d'une journée, trente ans en arrière, juste avant de rencontrer son mari. C'est avec lui qu'elle avait rendez-vous devant le fameux sapin de Snowfall Lodge, mais il n'est jamais venu et elle a rencontré le père de ses enfants. Soucieuse de préserver l'image que son fils se fait de la rencontre entre ses parents, elle lui cache la véritable relation qu'elle a entretenue avec Paul. L'organisatrice du mariage quitte le navire et Joan doit assumer la préparation des derniers détails. Elle fait équipe avec Paul et ils vont à nouveau se rapprocher.