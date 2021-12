Sauver une vie pour Noël

Heather, future infirmière, se réjouit à l’approche des fêtes de Noël. Mais à quelques semaines du 25 décembre, elle apprend qu’elle souffre d'une grave maladie nécessitant une greffe de foie. Le médecin l’inscrit sur la liste d’attente et pour accroître ses chances, son entourage s’active pour trouver un donneur vivant compatible. Alors qu’Ashley passe à la jardinerie où travaille son cousin Jack, Chris, un jeune employé en formation, entend que la santé de Heather se dégrade. Il se fait tester et se révèle compatible. L’opération est un succès, mais Heather a dû renoncer à ses études d’infirmière pour financer la greffe. Chris, devenu très proche d’Heather, organise un gala de charité pour récolter des dons. Ils réalisent alors que leur complicité n’est pas due uniquement à la maladie. Ils sont bel et bien tombés amoureux.