Tous en scène à Noël

Sean Grant, un célèbre chanteur de country, a perdu sa femme Allison, il y a trois ans. Il est le père de Katie, une petite fille passionnée par la musique classique et tout particulièrement par le violon, dont elle joue très bien. Cette dernière a besoin de cours particuliers pour se préparer au récital de fin d'année que donne son école. Entre alors en scène Elizabeth, une violoniste professionnelle new-yorkaise, de retour dans sa ville natale où sa mère, Johannah, vient de mourir. C'était une professeure aimée et respectée, responsable de la section musique de l'école de Katie. Elizabeth et Katie se lient tout de suite d'amitié et une relation amoureuse semble possible entre la jeune femme et Sean. Mais ce dernier prend peur et se referme sur lui, prétextant qu'elle n'a pas respecté leur vie privée. La magie de Noël va-t-elle suffire à effacer les douleurs respectives de chacun et donner lieu à une belle histoire ?