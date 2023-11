Un ange gardien pour Noël

Melody vient d'acheter une vieille maison à restaurer dans la petite ville de Chippewa Falls et cherche un poste dans une médiathèque. Elle fait la connaissance de sa voisine Nina et de ses filles, Holly et Ivy. Les deux jeunes femmes sympathisent et Melody s'attache aux deux fillettes. Aussi, lorsqu'elle apprend que Nina se bat contre un lymphome et craint pour sa vie et pour l'avenir de ses filles, elle lui propose spontanément de les prendre en charge au cas où le pire arriverait. Commence alors pour Melody un parcours semé d'embûches pour devenir la tutrice d'Holly et Ivy : lancer la procédure, retaper la maison et trouver un emploi. Par chance, elle peut compter sur l'aide d'Adam, un jeune entrepreneur passionné de menuiserie qu'elle ne laisse pas indifférent.