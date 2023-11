Un cadeau sur mesure pour Noël

Gwen Burke travaille comme assistante personnelle dans une société chargée d’effectuer des achats en tout genre. Elle est envoyée auprès de Charlie Baker, un riche homme d’affaires à la tête d’une société financière, veuf et père d’un petit garçon, Owen. N’ayant pas le temps de faire ses courses de Noël, il demande à Gwen de s’en occuper. Mais la touche "personnelle" de Gwen bouscule les habitudes de Charlie et au début, leurs relations sont délicates. Mais petit à petit, le punch de la styliste finit par l’influencer et il retrouve la joie de vivre.