Un délicieux Noël

Kylie Watson est une jeune femme romantique et passionnée de pâtisserie, qui rêve d'ouvrir sa propre petit boutique de gâteaux. Elle a fait des études pour devenir chef, mais sans emploi, elle s'est retrouvée à travailler comme réceptionniste dans la société de son petit ami, Alex. Elle fonde de grands espoirs dans leur relation, mais elle finit par ouvrir les yeux un soir, quand il lui propose une promotion là où elle attendait une demande en mariage. Elle réalise qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde et rompt avec lui. Ce même soir, elle a par hasard revu un ex-petit ami de lycée. Ils étaient fous amoureux à l'époque, mais Nick a alors perdu sa mère. Son père avait besoin de soutien pour leur restaurant familial. Kylie a décidé de rompre avec lui pour qu'il se consacre davantage à sa famille. Ils ne s'étaient plus vraiment recroisés depuis. L'étincelle semble renaître très vite, même si tous les deux essaient de le nier.