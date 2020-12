Un duo d'enfer pour Noël

Suite au décès de sa tante Linda, Amy, qui vit désormais à New York, doit rentrer dans sa petite ville natale pour régler certaines formalités. Elle découvre que Jack, son ami d’enfance et ex-amoureux, est l’ un des deux héritiers des biens de sa tante, dont sa maison et sa pâtisserie. Linda a laissé une lettre leur demandant d’ouvrir une dernière fois la boutique pour les fêtes et d’organiser le cinquantième anniversaire du concours du meilleur cookie de Noël. Amy est très réticente, mais elle se laisse finalement convaincre. Une course contre la montre s'angage pour respecter les dernière volontés de Linda. La tension est palpable entre Amy et Jack qui sont épaulés par leurs fidèles amis, Djanette et Luke.