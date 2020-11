Un duo magique pour Noël (avec Rome Flynn de Murder)

Averie dirige une pension et mène une vie paisible dans une charmante petite ville. Par le passé, elle était chanteuse et sillonnait le pays de salle de concert en salle de concert avec son petit ami, Jesse. Le duo avait le vent en poupe et une de leurs chansons «"It wouldn't be Christmas" était devenu un tube. Mais fatiguée de cette vie d’itinérance, Averie avait quitté Jesse et avait ouvert la pension "L'épicéa bleu» pendant que Jesse avait continué les tournées. Cette année, c’est là que doivent se dérouler les festivités de Noël de la ville. Jesse est en tournée pendant les fêtes. Sans le savoir, il pose ses valises dans la pension d’Averie. Bloqué par les intempéries, il va l’aider à préparer la pension pour les festivités.