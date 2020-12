Un ex-fiancé en cadeau

De retour en Louisiane pour les fêtes de fin d’année, Noëlle Collins projette de mettre en scène un spectacle de la Nativité, une pièce que sa défunte mère montait tous les ans. Mais les choses se compliquent lorsqu’elle tombe sur son ex petit ami, Nick Russell, une star montante du baseball qui est également de retour en ville en raison d’une récente blessure à l’épaule. Encore sous le coup de leur rupture en dernière année de lycée, la vie les réunit quand ils apprennent que leurs parents se fréquentent et qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre. Noëlle fait tout ce qu'elle peut pour organiser le spectacle, mais le sort semble s’acharner contre elle, et les difficultés s’accumulent. Nick aide alors Noëlle et se rapproche peu à peu de son ancien amour.