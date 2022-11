Un ex-mari en cadeau

Noelle et Jesse sont mariés depuis longtemps et tout n'est plus rose entre eux. Aussi, lorsque Noelle apprend, par le biais de la presse à scandale, que Jesse la trompe avec une pop star, elle le quitte, même si ce dernier nie fermement avoir eu une aventure. Deux ans plus tard, Noelle a refait sa vie, Jesse a du mal à tourner la page. La vie va les réunir dans le chalet familial. Et le destin, sous la forme d'une énorme tempête, va donner un coup de pouce à leur amour...