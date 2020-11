Un festival pour Noël (Ashley Williams- How I Met)

Allie, une jeune vétérinaire, s’apprête à quitter sa petite ville d’Evergreen pour s’installer à Washington et rejoindre ainsi Spencer, son petit ami. Ryan et sa fille Zoé doivent partir passer Noël en Floride. Le médecin, veuf depuis un an, veut offrir un Noël le moins traditionnel possible à sa fille pour qu’elle ne pense pas trop à sa mère. Ils s’arrêtent en route à Evergreen pour déjeuner. Dans le restaurant des parents d’Allie, Zoé fait un vœu sur une boule de neige magique censée exaucer les souhaits. Séduite par la ville et son esprit festif, elle souhaite d’y passer Noël. Une tempête de neige ferme les pistes de l’aéroport, puis bloque la seule route qui permette de quitter la ville. Ryan, Allie et Zoé vont ainsi passer plusieurs jours ensemble.