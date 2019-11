Un fiancé à louer pour Noël

Molly Hoffman est une jeune chef d’entreprise qui a créé une application de rencontre pour permettre à des professionnels célibataires de se rendre en couple à des événements. Pour convaincre un nouvel investisseur, Molly s’inscrit sur l’application et rencontre Jeff. Malgré des débuts houleux, leur binôme fonctionne à merveille et une attirance mutuelle s’installe. Molly a caché à Jeff qu’elle avait créé l’application. Quand celui-ci découvre la vérité, il est blessé et s’éloigne.