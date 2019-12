Un grand froid sur Noël

Noël approche et les Montgomery partent pour leur tout nouveau chalet de montagne pour y passer les fêtes. Mais l'ambiance n'est pas vraiment au rendez-vous. Les parents ne font que se disputer et les enfants, se chamailler. Il n'y a plus aucune communication au sein de cette famille. Pour ne rien arranger, une énorme tempête se déchaîne. Au petit matin, une famille arrive à l'improviste, frigorifiée. Les Tuckers ont eu un accident de voiture plus loin sur la route et ils n'ont eu d'autre choix que de se rendre au chalet le plus proche. Les Montgomery les accueillent, et contre toute attente, côtoyer cette famille où l'amour et le respect sont évidents va leur rappeler ce qu'est le plaisir d'être ensemble, de partager, d'aimer...