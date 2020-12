Un mari à louer

Hillary semble avoir tout ce qu’il lui faut ; un fiancé parfait qu’elle adore, un boulot qu’elle trouve stimulant, une amie compréhensive et en plus elle vient de gagner deux billets pour Playa del Carmen au Mexique. Seul point noir dans ce tableau idyllique, ses rapports avec sa famille et notamment avec sa mère, Meredith qui ne lui facilite pas la vie. Mais quand coup sur coup, elle perd son emploi puis se fait plaquer par son fiancé, rien ne va plus, elle n’a personne à présenter à ses parents pour Thanksgiving. Sur les conseils de son amie Sophie, elle décide de passer une annonce sur internet pour trouver un fiancé de remplacement pour le week-end prévu en famille....