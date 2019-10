Un Noël câlin

Rod et Kaherine Wright profitent de leur retraite sous le soleil de Floride - du moins en apparence - car en réalité, Rod s'y ennuie à mourir et Katherine se retrouve loin de leurs deux filles, qui à l’approche des fêtes de Noel, lui manquent encore plus. Le couple se lie d'amitié avec Lisa Haynes, une jeune femme charmante qui vient d‘emménager dans leur immeuble et qui possède trois adorables chiots qui vont devenir les nouveaux compagnons de jeu de Jake, le chien de Rod et Katherine. Un jour, alors que Lisa promène les quatre chiens sur la plage, ces derniers lui échappent et sautent sur un jeune homme qui s’apprête à demander sa petite amie en mariage. Lisa découvre avec stupeur que ce jeune homme n’est autre que son ex David...