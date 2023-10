Un Noël de Blanche Neige

Blanca doit fêter son vingt-cinquième anniversaire le jour de Noël. Un an après la mort de son père, c'est aussi le jour où sera signée la succession, répartie entre elle et sa fantasque belle-mère, Victoria. Victoria, accompagnée de son assistant Zane, va tout faire pour éloigner Blanca et empocher seule l'héritage. Elle fait hypnotiser Blanca, qui se retrouve amnésique, dans un petit village. Seule la rencontre avec le grand amour pourrait lui faire retrouver la mémoire. Blanca rencontre Hap et son groupe de musique, qui deviennent sa famille. Mais Lucas, un célèbre architecte engagé par Victoria et tombé sous le charme de Blanca, fait le voyage pour récupérer celle qui brille à son bras. Hunter, sincèrement amoureux mais manipulé par Victoria et Zane, se rend lui aussi sur place, pensant la protéger de la pression de Lucas. Le jour de la date fatidique, Blanca et Hunter échangent un baiser et tous les souvenirs remontent.Blanca réalise que sa belle-mère lui a tendu un piège pour dérober sa part de l'héritage. Blanca, Hap, Hunter et les autres, arrivent à temps pour empêcher la signature. La tentative d'escroquerie de Victoria lui fait tout perdre. Un an plus tard, Victoria et Zane sont employés dans l'entreprise de bonbons de Blanca, qui épouse Hunter, en présence de Hap et le reste du groupe.