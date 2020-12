Un Noël de Blanche Neige

Blanca doit fêter son vingt-cinquième anniversaire le jour de Noël. Un an après la mort de son père, c'est aussi le jour où sera signée la succession, répartie entre elle et sa fantasque belle-mère, Victoria. Accompagnée de son assistant Zane, Victoria va tout faire pour éloigner Blanca et empocher seule l'héritage. Elle fait hypnotiser Blanca, qui se retrouve amnésique, dans un petit village. La rencontre avec le grand amour est le seul moyen qui pourrait lui faire recouvrer la mémoire...