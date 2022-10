Un Noël de Cendrillon

Angie, une organisatrice d'événements, prépare un bal masqué de Noël chez Nicholas Karmichael, un riche célibataire. Elle travaille avec sa cousine Candace, qui récolte constamment le fruit de ses efforts. Otto, l'oncle d'Angie, l'a recueillie à l'âge de six ans, à la mort de ses parents. Angie rêve de pouvoir enfin gérer l'entreprise toute seule, sans Candace qui se comporte en tyran. Cette dernière cherche justement à se marier avec un riche célibataire et voit le bal de Nicholas comme une opportunité. Elles font un marché : Angie aide Candace à trouver un mari riche et Candace lui cédera Prestige-Traiteur, l'entreprise, en retour.