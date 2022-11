Un Noël d'enfer

Accompagné de sa meilleure amie Maddy, Hugo rentre passer les fêtes de Noël chez sa mère à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il ne cesse de croiser Patrick, un jeune homme qui était dans le même lycée que lui il y a plus de dix ans. Hugo et Patrick ressentent immédiatement une attirance l’un pour l’autre, mais le départ prochain d’Hugo jette une ombre sur leur idylle, d’autant qu’Hugo se voit offrir une promotion qui l’obligera à déménager à Londres, s’il décide de l’accepter. Il doit aussi aider sa mère à préparer un festival magique pour tous les habitants de Carroll Avenue et sauver la gare historique de la ville qui risque d’être démolie.