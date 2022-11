Un Noël en cadeau

Heather Nash est une jeune femme dynamique qui occupe un poste à responsabilités dans les bureaux de l’administration d’un centre commercial dirigé par Arlène Simons. Célibataire, elle est très entourée par sa famille et elle est proche de sa sœur, Courtney, et de sa nièce, Molly, qu’elle garde souvent. Arlène réunit ses équipes pour réorienter la stratégie économique du centre. La concurrence est rude. Un autre établissement vient d’ouvrir et il attire la clientèle par ses activités novatrices. Arlène propose de résilier les baux des boutiques dont le chiffre d’affaires est inférieur de 15% par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente. Heather, qui est en charge des locations, trouve la sanction rude, mais elle applique la décision car elle espère une promotion au sein du groupe. Elle envoie au magasin "Patty’s Toys" une lettre de résiliation de bail, sans savoir que sa gérante n’est autre que Patty, la tante de Ryan, un jeune homme bohème qu’elle vient de rencontrer et qui est sous son charme. Ancien avocat, Ryan est peintre. En plus d’aider sa tante dans sa boutique, il accepte de remplacer son ami, Andy, pour incarner le Père Noël du centre commercial.