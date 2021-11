Un Noël mémorable

Jennifer est une jeune femme promise à un bel avenir à la télévision. Elle présente une émission culinaire dont le numéro spécial fêtes est un grand succès. Son amie et productrice, Paula, lui propose d’aller se reposer une semaine dans le chalet qu’elle possède à Aspen, dans le Colorado. Mais Jennifer a un accident de voiture en route et se retrouve dans la montagne du Colorado, loin de tout et amnésique. John, un vétérinaire veuf et père de famille, la découvre errant sur la route. Il décide de la ramener chez lui avant l’arrivée de la tempête de neige. Les enfants sont heureux, Jennifer a certes perdu la mémoire, mais elle n’a pas oublié ses recettes de fêtes. John retrouve aussi la joie de vivre au contact de cette jeune femme pétillante et charmante. Dans ce climat chaleureux et grâce aux souvenirs des Noëls passés, Jennifer va petit à petit retrouver la mémoire et se demander ce qu’elle souhaite réellement comme vie.