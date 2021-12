Un Noël paradisiaque

Eve, une femme d’une quarantaine d’années, travaille dans la finance à Chicago et mise tout sur sa vie professionnelle. Quelques jours avant Noël, elle partage un taxi avec Max, un musicien, qu’elle remarque à peine. A la suite d’une chute, elle se retrouve au paradis, où l’ange Pearl l’accueille. La vieille dame la renvoie sur terre pour accomplir une mission : réaliser le vœu de Lauren, la nièce de Max, âgée de 9 ans, qui souhaite voir son oncle à nouveau heureux. Eve réalise qu’elle n’a pas profité de sa vie. Elle s’émerveille de tout et tombe amoureuse de Max. Devant l’amour qui les unit, Pearl décide de donner une seconde chance à Eve, et la laisse retourner auprès des vivants.