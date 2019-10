Un Noël plein d'espoir

Bobby, le fils de Daniel, doit subir une lourde opération et passer de longs mois en rééducation intensive après avoir réchappé à un terrible accident de voiture. Rodney Freeman, l'homme que Daniel a hébergé chez lui et qu'il a élevé comme un fils, est devenu un grand écrivain. Il décide de faire venir Daniel et son fils à San Francisco et de régler l'opération de Bobby. Là, Daniel fait la connaissance de Briony Adair, un médecin qui va suivre Bobby durant toute son hospitalisation, et tombe amoureux d'elle.