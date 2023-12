Un Noël pour deux : Coup de foudre en ville

Encore attristée par la mort de son oncle, Meg décide de passer quelques jours à Salt Lake City chez sa sœur, Jennifer, tandis que celle-ci rentre dans leur ville natale pour être auprès de leurs parents. Meg aide le personnel du restaurant de sa sœur à organiser une grande fête de Noël dans le cadre d'une compétition qui pourrait leur permettre de faire don d'une importante somme d'argent à la banque alimentaire. Meg adore cette nouvelle vie et tombe amoureuse de Joe, le manager du restaurant. Elle est si heureuse qu'elle ne veut plus rentrer chez elle et se demande si son avenir ne se trouve pas à Salt Lake City.