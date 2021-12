Un Noël pour te retrouver

Sarah rentre dans sa famille en Louisiane pour fêter Noël. Cette année, c'est le 50e anniversaire du concours de Mister et Miss Noël organisé par la ville. Il consiste à nommer tous les ans deux jeunes lycéens qui incarnent particulièrement les valeurs de Noël. La famille de Sarah a toujours été à l'honneur : ses grands-parents et sa mère avaient été nommés en leur temps, et elle aussi, avec son petit ami de l'époque, Luke. Elle en garde pourtant un mauvais souvenir car il lui avait annoncé leur rupture ce jour-là sur scène alors que le micro était allumé...