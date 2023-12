Un Noël qui répare les blessures

Lucy, brillante avocate new-yorkaise, revient à Nilson’s Bay, sa ville natale, au moment des fêtes suite au décès de sa sœur, Alice. Cette dernière lui a légué la maison familiale à condition qu’elle y séjourne pendant quatre semaines. Quatre semaines au cours desquelles elle va faire la connaissance des amies d’Alice, avec lesquelles elle va achever un patchwork destiné à une mystérieuse Maeve, renouer avec Peter, son amour de jeunesse, et se réconcilier avec son passé qu’elle tentait de fuir depuis le grave accident de voiture qu’avait eu sa sœur vingt ans plus tôt et dont elle se sentait responsable.