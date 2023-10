Un Noël rock !

Ashlyn Rose et sa mère Bonnie, fâchées depuis des années, se retrouvent pour enregistrer un album de Noël mais les vieilles rancoeurs les conduisent à se disputer en permanence, au grand dam de Bret, le manager du groupe, de Smith, le producteur artistique et de Riley, la fille d'Ashlyn qui rêve d'une famille unie. Après plusieurs tentatives de réconciliation, la mère et la fille finissent par se pardonner et Les Roses renaissent de leurs cendres avec un nouveau titre à succès.