Un Noël rouge comme l'amour

Ellie Palmer, une jeune femme travaillant en ville dans une agence d'urbanisme, doit provisoirement quitter son poste pour aller aider son père dans la ferme horticole familiale. Elle découvre qu'il a engagé Shawn Dalton, un jeune agriculteur qui a dû vendre sa ferme sous la pression des promoteurs de la ville voisine, qui connaît un développement exponentiel. Elle apprend également que, pour une raison inconnue, les poinsettias qu'ils doivent livrer à Noël, ne sont pas devenus rouges et qu'ils ne pourront pas honorer leurs commandes annuelles. De ce fait, ils risquent de devoir vendre la ferme pour laquelle Patty Mason, une jeune femme ambitieuse qui anime une émission de cuisine et décoration sur une chaîne locale, leur a fait une proposition. Tiraillée par son travail à distance pour l'agence, son hostilité pour Patty qu'elle connaît depuis son enfance et sa rivalité avec Shawn, Ellie décide de tout mettre en œuvre pour sauver la ferme de ses parents.