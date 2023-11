Un Noël so British

Anji est personal shopper à Londres et durant la période de Noël, elle est particulièrement active. En courant les magasins, elle rencontre David, un Américain installé depuis peu dans la capitale anglaise et qui vient d’acheter une carte cadeau pour sa copine, Charlotte. Cette dernière est la fille de Simon, son patron, ce qui constitue une situation un peu délicate. De plus, David tente de décrocher un premier gros contrat londonien et Simon entend ne pas être déçu par ses performances. Anji lui ayant fait remarquer que la carte cadeau n’était peut-être pas le choix le plus judicieux, il finit par lui demander de l’aider à trouver le cadeau idéal pour Charlotte. On est à la veille de Noël, aussi se lancent-ils tous les deux dans cette mission de dernière minute qui leur permet de faire connaissance... et ne tournera pas vraiment comme prévu. Et si c’était une bonne chose, finalement ?