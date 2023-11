Un Noël sous les projecteurs

Liz Livingstone, alias "la reine des loisirs créatifs", passe pour une femme parfaite. Son magazine, ses articles de décoration et les produits culinaires à son nom lui valent d’avoir de nombreux fans. Aussi, lorsqu’elle annonce qu’elle va partir en retraite et qu’elle incite sa fille à prendre sa suite, cette dernière est prise de panique. Candace n’est pas dépourvue de talents, mais elle est loin de pouvoir rivaliser avec sa mère dans les domaines qui ont fait la réputation du magazine Livingstone. Pour faire plaisir à Liz et marquer des points auprès du conseil d’administration dans l’espoir d’être nommée P.-D.G. à la place de sa mère, Candace accepte de partir à Cedar Falls afin d’organiser une fête surprise en l’honneur de Steve, un soldat qui doit rentrer du front pour Noël. Harper, sa fille, a envoyé une vidéo à Liz pour lui demander de venir l’aider à accueillir son père comme il se doit et puisque Liz est déjà prise, c’est à Candace qu’il revient d’assurer cette mission. Au fil des jours et malgré ses efforts pour faire illusion, Candace se heurter à ses limites, avant de finir par comprendre qu’elle est de taille à prendre la relève de sa mère en imposant son propre style. Elle n’est peut-être pas parfaite, mais elle a de nombreuses qualités, et John, l’oncle de Harper, ne s’y trompe pas.