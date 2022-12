Un Noël surprise à New York

Jazmine Carter est une jeune célibataire, brillante, qui a un poste de responsabilité dans une grande société. Elle voyage énormément pour son travail et n’a plus beaucoup de temps à consacrer à sa famille, même pour les fêtes de Noël... Mais cette année, un petit incident va l’obliger à changer ses plans et à fêter Noël en famille à Harlem, le quartier de son enfance.