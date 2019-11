Un Noël traditionnel

Emory Blake écrit des récits de voyage pour un magazine. Passionnée par son travail elle passe sont temps à voyager, ce qui cause la fin de sa relation avec son petit ami. Alors qu'elle s'apprête à prendre quelques jours de vacances pour Noël, son éditrice et amie, Veronica, lui demande de remplacer un collègue au pied levé en écrivant un article sur les traditions de Noël. En arrivant dans son chalet, Emory a la désagréable surprise de découvrir que celui-ci a aussi été loué à Scott, un avocat, et sa petite fille. Alors qu'elle est sur le point de repartir pour San Francisco, une tempête de neige oblige Scott à l'héberger. Une drôle de cohabitation commence alors...